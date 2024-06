No momento em que se celebram os 20 anos do festival em Portugal, estreia dentro do Chef’s Garden Continente um restaurante pop up da Cozinha Continente, com alguns dos pratos mais tradicionais da gastronomia portuguesa, confecionados pelo chef André Matos, da Cozinha Continente, e a sua equipa. Este será o restaurante dentro do Parque Tejo Lisboa onde os visitantes poderão encontrar uma oferta diversificada.

Além da Cozinha Continente, estarão também presentes neste espaço, com oferta gourmet, os restaurantes KAU, Hangus, Hoy, Afonso dos Leitões, Caixa Mar e Cachorro à Portuguesa. Haverá ainda um bar da Johnny Walker e dos vinhos Casa Ermelinda, bem como um café da Buondi.

“No Rock in Rio juntam-se pessoas de todas as idades, gostos e estilos, e a nossa cozinha é para toda a gente. Nesta edição, temos encontro marcado com os habituais fãs das receitas da Cozinha Continente e, ao mesmo tempo, aproveitamos a oportunidade para nos apresentarmos a novos públicos que, estou certa, vão encontrar opções à sua medida”, afirma Filipa Appleton, Head of Brand and Marketing do Continente.

“Nas áreas da alimentação e bebidas, o Rock in Rio reforça a dimensão sustentabilidade através da instalação de mais de 100 bebedouros no recinto e a doação de alimentos no final do evento, bem como a monitorização de uma correta e cada vez mais exigente gestão de resíduos - que passa pela separação dos orgânicos para compostagem, óleos alimentares, plásticos, ECAL, alumínio das latas, vidro, papel e desviando 100% dos resíduos de aterro –, incluindo ainda a utilização dos copos reutilizáveis e neutros em carbono e a proibição de palhinhas e palhetas de plástico, tendo como foco o incentivo de uma economia circular entre os parceiros e visitantes da Cidade do Rock”, informa a organização do evento.

“Há mais 39 espaços de alimentação e bebidas espalhados pelo recinto com opções para todos, para que nada falte a quem nos visita", comenta Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

Recorde-se que a 10ª edição do Rock in Rio Lisboa está agendada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, numa nova Cidade do Rock, no Parque Tejo Lisboa.