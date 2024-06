A Quinta da Vacaria, situada no Peso da Régua, mesmo no coração da Região Demarcada do Douro, vendeu, em 2023, uma garrafa de vinho exclusiva ao restaurante 1890, do chef britânico Gordon Ramsay. Em causa estão 27 litros de Grande Reserva Tinto 2019, numa só garrafa, que foram vendidos a 45€ o copo, em 72 dias, num dos restaurantes mais procurados de Londres (tem apenas 24 lugares disponíveis e serviço disponível só ao jantar).

Esta foi a primeira garrafa de vinho de 27 litros que chegou a Gordon Ramsay. “Queria fazer algo que nunca ninguém havia feito. Tive esta ideia e encontrou-se a vinha certa, na Quinta da Vacaria, uma das mais antigas quintas do Douro”, avança Emanuel Pesqueira, luso-descendente, sommelier responsável pelos vinhos de toda a cadeia de restaurantes Gordon Ramsay.

O vinho que viria a ser selecionado, o Grande Reserva Tinto 2019, teria de combinar com o prato principal do menu servido no restaurante 1890. “Queríamos que fosse uma das experiências mais incríveis que os nossos clientes alguma vez tiveram e, tendo em conta o feedback recebido, acho que conseguimos. O vinho era verdadeiramente excecional e fez furor, de tal modo que em dois meses esgotou”, conclui Emanuel Pesqueira, recentemente eleito o quarto melhor sommelier do mundo.

O Grande Reserva 2019 Quinta da Vacaria, de cor rubi escuro, concentrada e densa, apresenta algumas notas violetas. O primeiro nariz, segundo a equipa de enologia da Quinta da Vacaria, “é intenso, de frutos pretos maduros, amoras e cereja preta, com um toque de framboesa”. Com a abertura da garrafa, começam a sentir-se notas de madeira e o vinho fica mais complexo, destacando-se, de forma harmoniosa, a envolvência das especiarias, a baunilha, o chocolate preto e algumas notas florais.

Na boca, o Grande Reserva 2019 manifesta a sua estrutura e acidez equilibradas. É um vinho intenso e refrescante, com taninos maduros e finos. O final é longo e persistente, com frescura e elegância. Foram feitos cerca de 2 mil litros deste Grande Reserva 2019.