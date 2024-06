A terceira edição do Essência Festival apresenta cerca de 40 produtores da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, em permanência no evento para apresentarem os mais recentes lançamentos disponíveis no mercado – brancos, rosés, tintos e espumantes, onde as castas Alvarinho, Loureiro e Avesso são protagonistas por entre uma miríade de outros néctares.

Para iniciantes ou para os que pretendam aprofundar conhecimentos, as “Conversas sobre o Vinho” e os "Wine Games", conduzidas pelos provadores da “Revista de Vinhos”, são sessões diárias que prometem viagem pela descoberta de castas, estilos de vinificação, evidências e subtilezas dos Vinhos Verdes.

Durante o horário do evento, o chef António Vieira estará a liderar a confeção do mais emblemático receituário popular da cidade – Tripas à moda do Porto. O chef do Wish, restaurante conhecido pelas texturas asiáticas, trocará o sushi pelo tacho em representação da Confraria Gastronómica das Tripas à Moda do Porto.

De Matosinhos, chega uma casa clássica conhecida pelo serviço e pelo tratamento de peixes e mariscos – Os Lusíadas. Diretamente do Mercado do Bolhão, a Casa Vegetariana propõe intensidade de sabores sem vestígios de carne ou de peixe. Para quem ainda não o conhece, o conceito, da autoria da Praia da Luz, será uma agradável surpresa. De Famalicão, Renato Cunha, chef do restaurante Ferrugem, trará a experiência de cozinha de fogo “Ir com sede ao pote”, utilizando potes de ferro fundido, onde irá confecionar pratos de conforto, do imaginário rural.

Sobre rodas, três food trucks terão propostas diversificadas – das ostras setubalenses do projeto Ostras sobre Rodas aos enchidos minhotos da Quinta dos Fumeiros, sem esquecer o exotismo e a gulodice dos sorvetes obtidos a partir das castas Alvarinho, Avesso, Loureiro e Vinhão, pela Segreti.

Os Banquetes estão de regresso com autoria de três chefs de cozinha, que brilham em restaurantes distinguidos com estrelas Michelin: Rui Paula (28 de junho, duas estrelas na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira), Vítor Matos (29 de junho, duas estrelas no Antiqvvum, Porto) e Arnaldo Azevedo (30 de junho, uma estrela no Vila Foz, Porto).

E porque a gastronomia pode também ser um espetáculo haverá sessões de show cooking com mão artística de chef: Aurora Goy (restaurante Apego, Porto, no dia 28); Renato Cunha (restaurante Ferrugem, Famalicão, dia 29); Rui Martins (restaurante Culto do Bacalhau, Porto, dia 29); e Rita Magro (restaurante Blind, Porto, dia 30).

Cristina Manso Preto, reconhecida pelas suas participações televisivas e livros de receitas, estará a desafiar experimentados e aspirantes a tal em divertidas aulas de cozinha.

Os mais novos não são esquecidos e também para eles estão pensadas sessões diárias que alertam para a importância de uma dieta alimentar plural e saudável, orientadas pela Nutrir. Sob a orientação da equipa educativa do Museu Nacional Soares dos Reis também estão programadas oficinas de pintura e de modelagem (sábado e domingo).

A Orquestra Bamba Social é um coletivo portuense que se uniu por amor ao samba. Ao jeitinho brasileiro aporta nuances de hip-hop, funk e jazz e o resultado é desconcertante. O concerto será no dia inaugural do EF, 28 de junho, sexta-feira, pelas 21h30.

Natural de Santa Maria da Feira, Joana Almeirante entra-nos no ouvido todos os dias pela rádio. Após vários anos a acompanhar Miguel Araújo, a instrumentista estreou-se a solo e desde aí tem trilhado um dos mais promissores caminhos da cena musical contemporânea. Atua no EF sábado, 29 de junho, pelas 16h00.

No mesmo dia, pelas 21h30, será a vez dos Insert Coin. Hits dos anos 80, 90 e 2000 mixados por batidas que lembram grandes DJs, ainda que João Paulo Sousa e Joel Rodrigues não se assumam exatamente desse modo. Acima de tudo, haverá muito balanço e divertimento.

Tiago Nacarato é portuense e filho de pai brasileiro. Logo por aí explica-se boa parte do trabalho que realiza e que tem conquistado milhares de fãs, em português de Portugal e em português do Brasil. De temas originais à reinterpretação de clássicos, é dos mais sólidos valores da atualidade, subindo ao palco domingo, 30 de junho, pelas 16h00.

A trompetista e cantora Jéssica Pina encerra os concertos do EF, domingo, pelas 19h00. Depois de ter integrado uma digressão com Madonna e ter vivido uma temporada importante nos EUA, regressou a casa para prosseguir a carreira a solo. Do jazz aos blues, é fascinante perceber como brilha em palco.

