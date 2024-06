Arraiais para celebrar a noite mais mágica da invicta, o São João

No Porto, a varanda do Tenro by Digby, no Torel Avantgarde, volta a vestir-se a rigor para receber o São João que, ao som do DJ Cellso_oto, será marcado por vários petiscos, bailarico e muita animação a partir das 19h30 do dia 23 de junho. Por 120€/pessoa, é possível desfrutar de um buffet alargado que incluirá desde opções mais tradicionais como Enchidos, Snacks salgados, Caldo verde, Sardinhas, Plumas de porco preto ou Salada de pimentos, a outras mais arrojadas como Bao de pulled pork, Tataki de atum ou Salada de quinoa, queijo feta ou laranja. Para fechar em beleza, há Churros com chocolate quente, Leite creme, Panacotta, Mousse ou Crumble de maçã para saborear sem pressas, enquanto observa o espetáculo de fogo de artifício sobre o Rio Douro. As reservas e o pagamento deverão ser feitos antecipadamente, através do e-mail info@digby.pt ou do telefone 222 449 615.

Já no Torel 1884 Suites & Apartments, a festa acontece no exterior do hotel, ponto de paragem para todos os que procuram uma bebida e snack antes de continuarem as festividades pelas ruas da Invicta. Sardinhas, Fêveras, Caldo verde, Broa e Bolas de Berlim serão algumas das opções disponíveis, sendo que também será possível usufruir do menu habitual no interior do restaurante Bartolomeu mediante reserva através do info@bartolomeu.com.pt

Na noite do dia 23 de junho, a festa no Saboaria Boutique Hotel Porto começa às 18h00 com um concerto protagonizado por Bino Ribeiro com harmónica e guitarra, que promete animar os foliões antes de um jantar farto preparado pelos chefs Francisca Passos e João Ribeiro. Até às 20h00, o jardim do hotel será palco de um animado arraial, onde não faltarão alguns snacks tradicionais preparados com o twist criativo de ambos, tais como o Chouriço com pão ázimo e couve coração ou ainda o Pimento com requeijão e manjericão. O repasto festivo continuará no interior do hotel, e será marcado por sugestões como uma reinterpretação do tradicional Caldo Verde; Tomate coração com gamba rosa e capuchinhas, Porco com pepino, grelos, algas e ainda o típico Bolo São João, que chega acompanhado com Cereja e Ovos Moles. Por 55€ sem bebidas, o hotel boutique abre as portas a locais e viajantes. Informações e reservas através do e-mail hello@saboariaporto.com ou do telefone 223 187 016.

No terraço do Bello Rooftop, o rooftop do hotel The Rebello em Vila Nova de Gaia, há um arraial de São João para todos os que não dispensam começar esta noite com vista para o fogo de artificio sobre a Ponte D. Luís. Com as habituais bandeirinhas e manjericos a cumprir a tradição, o rooftop será ocupado por mesas corridas, para que familiares, amigos e desconhecidos se juntem durante um jantar partilhado, marcado por sugestões tradicionais como Sardinha assada, Chouriço em aguardente ou Churrasco de porco, mas também reinterpretações contemporâneas como Hosomaki de sardinha frita e pimento, Yakitori de coração de vitela ou ainda um showcooking de Paella Valenciana. Entre as 19h00 e a uma da manhã, haverá bailarico, comes e bebes e o tradicional lançamento de balões. O valor do jantar é de 160€ (bebidas incluídas), e as reservas poderão ser feitas através do e-mail fb@therebello.com, sendo que o hotel reserva-se o direito de cancelar o evento com reembolso total do pagamento em caso do estado do tempo se revelar adverso.