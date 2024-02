Vinho português vendido a 500 euros o copo nos restaurantes de Gordon Ramsay

No Natal de 2022 chegou ao mercado o segundo “vinho do outro mundo”. Depois da experiência com o português Júpiter, o primeiro da série Wines From Another World, Cláudio Martins, o mentor do projeto, escolheu Espanha, mais precisamente a região de Priorat, em parceria com Dominik Huber daTerroir al Limit, e apostou, pela primeira vez, nos formatos grandes.

Desta forma, “foram lançadas 500 garrafas de 0,75 litros, a 1.700 euros, já praticamente esgotadas, e a serem vendidas, agora, a 2040 euros. Agora, o consumidor e investidor já têm disponíveis algumas das 24 garrafas magnum (1,5 litros), vendidas a 3.500 euros, 12 de três litros, com um custo de 7.000 euros, e seis de seis litros, cujo preço é de 13.000 euros. Há, ainda, três garrafas de 12 litros a 28 mil euros cada uma”, informa o produtor.

créditos: Divulgação

“O grande objetivo do Júpiter foi alavancar a marca de Portugal e a categoria de Fine Wines a nível internacional. E conseguimos, ele está à venda em alguns restaurantes icónicos, nomeadamente no grupo Gordon Ramsay, que está a servir o Júpiter a copo, a 500 euros", diz Cláudio Martins.

Contas feitas, em fevereiro de 2024, do alentejano Júpiter, lançado em 2021, em parceria com a Herdade do Rocim, a 1.000 euros, está já esgotado e “há investidores a vendê-lo pelo dobro”. Do “planeta Uranus”, restam 100 garrafas de 0,75L e já foram vendidas cinco magnuns. No final de 2023, foi lançado o terceiro planeta, “Saturn”, em parceria com o alemão Ernest "Erni" Loosen, de Vale do Mosel. São 1780 garrafas de 0,75l por 900 euros e 60 magnuns, pelo valor de 2.000. “Já estão vendidas 300 garrafas de 0,75l e 15 magnuns”, refere.

Ao contrário do Júpiter, um tinto da talha alentejano de 2015, o Uranus é um vinho jovem, da colheita de 2021, embora seja produzido a partir de uma vinha velha, com 75 anos, sendo que a casta maioritária (85%) é a garnacha negra peluda, mais 10% de garnacha branca e 5% de cariñena. O Saturn, por seu turno, colhido no vinhedo Grand Cru Erdener Treppchen, é um Riesling produzido na tradição alemã de GG seco e homenageia Saturno, o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema Solar, depois de Júpiter. Proveniente de Erdener Treppchen, Vale do Mosel, Alemanha, este vinho provém de vinhedos com mais de 130 anos: as uvas são colhidas da parcela mais antiga de vinhas de Ernest "Erni" Loosen, vinhas de pé franco no Erdener Treppchen.