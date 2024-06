A Taberna do Calhau vai assinalar o seu quinto aniversário, de 1 a 5 de julho, com uma ementa especial: "5 Anos, 5 Dias, 5 Menus". A ementa, elaborada pelo chef e dono do restaurante, Leopoldo Garcia Calhau, sobrevoa os pratos mais icónicos que assaram pelo restaurante, desde a abertura.

Camarão e Tremoço, Carabineiro e Pistacho, Cebola e Caramelo, Foie e Nabos são alguns dos pratos que estarão disponíveis e que propõem uma saborosa viagem no tempo.

Os preços dos menus especiais serão 35 ou 40 euros conforme os dias e sem incluir bebidas.

Leopoldo Garcia Calhau créditos: Divulgação

"Foram cinco anos muito gratificantes e com uma série de boas histórias para contar", partilha o chef em comunicado. "Passámos por uma pandemia, desafiámo-nos, demos jantares de manhã, celebrámos o primeiro aniversário durante dois dias com 10 chefs e 10 refeições, recriámos o Mata Bicho, crescemos.. Agora, mais do que nunca, sabemos o que queremos: bom produto, boa comida e criar memórias à volta da mesa. É isso que nos motiva!", finaliza.

A Taberna do Calhau encontra-se na Mouraria no Largo das Olarias, no número 23 e não está aberta todos os dias. Às terças e quartas-feiras, abre das 18h30 à meia-noite e às quintas e sextas-feiras também ao almoço (12h30 às 13h30).