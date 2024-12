No passado, eram essencialmente as mães e avós que cozinhavam, tal como acontecia na família da chef Lucia. Depois de o fazerem, as mulheres sentavam-se à mesa com a família. Atualmente, apesar de já existirem muitas cozinhas abertas, ainda há poucos momentos em que chefs se sentam com clientes: a “sua família” naquele dia. Por isso, a 12 de dezembro (12h00) a chef no restaurante Taberna by Lucia Ribeiro, quer promover um encontro informal entre mulheres que não se conhecem, mas que partilham o gosto pela nossa gastronomia. Para a ementa, a chef inspira-se na partilha de receitas familiares.

O conceito, tal como o menu, foram concebidos pela chef. À mesa, as 12 mulheres irão partilhar, nas entradas, Sarrajão, cebola caramelizada, pão frito e chutney de tomate; como prato principal Arroz de tamboril ou Bochechas de porco com compota de maçã; e à sobremesa, Torta de amêndoa (receita da sua avó). Todos os pratos foram selecionados de acordo com o vinho escolhido, o Herdade Paço do Conde, 2019, com as castas Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet, Touriga Nacional.

O valor do menu é de 25€ por pessoa (vinho e água incluídos).

As reservas podem ser feitas por e-mail reservas@tabernabylucia.pt ou pelo telefone 968 567 373.