A sopa revela-se um alimento de eleição para reforçarmos as defesas do organismo. Reconforta, alimenta e sacia, fazendo parte de uma alimentação equilibrada.

- Uma boa dica para intensificar o sabor dos vegetais que leva à sua sopa é fazer um refogado simples antes de os cozer. Um pouco de azeite, a que acrescenta cebola fatiada e dois dentes de alho, fazem maravilhas pelo produto final.

- A base para uma sopa simples é batata, cebola e cenoura. Pode variar com leguminosas (ervilhas, feijão, grão...), abóbora, couves diversas, curgete e alho-francês.

- Partindo do refogado já descrito, use a seguinte base para a sua sopa: três batatas médias descascadas e cortadas em cubinhos, quatro cenouras descascadas e cortadas em cubos, uma curgete cortada em cubos; tempere com uma colher de chá de sal e, se quiser um resultado mais guloso, acrescente uma noz de manteiga. Deixe cozer e, no final, reduza a creme. Tempere com um pouco de pimenta-preta moída na altura. Fica irresistível.

- Para diversificar as suas sopas a partir da base acima indicada, acrescente-lhe, após triturar, algum arroz, ou massa, ou folhas de espinafres/agrião, ou mesmo leguminosas (por exemplo grão-de-bico). Deixe cozer mais uns minutos. Verta um fio de azeite para finalizar.

- A quantidade de água que usa deve ser a suficiente para cobrir os vegetais na cozedura, não mais do que isso.

- Se a sopa ficar demasiado aguada, coza duas batatas à parte, desfaça-as em puré e misture na sopa. Em casos de urgência, use flocos de puré de batata. Dissolver um pouco de Maizena em água também ajuda a engrossar a sopa.

- Quando temperar, troque parte do sal por ervas aromáticas como salsa, tomilho ou manjericão; ou por especiarias, como a noz-moscada e a pimenta. Obterá mais sabor e aroma.

- Não se resuma à água simples para a cozedura, aproveite, por exemplo, o caldo que tenha sobrado da cozedura de outros vegetais, de carne (da cozedura de uma galinha é excelente) ou de peixe.

- Se o problema for sal a mais, acrescente à sopa uma batata crua descascada e cortada em rodelas. Leve ao lume por breves minutos e, no final da cozedura, retire os pedaços de batata. Estes terão absorvido o excesso de sal.

- Para sopas mais leves, troque as batatas por curgete ou chuchu; evite as natas ou a utilização de enchidos. Pode acrescentar cereais integrais com fibra e uma mão-cheia de grão ou feijão para dar mais consistência.