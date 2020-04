Creme de cenoura e coco

Estas cenouras aromatizadas com um pouco de leite de coco, que pode ser substituído por natas ou manteiga e um pouco de gengibre, elevam o prato a outro nível.

Creme de ervilhas e espargos e a magia das folhas de hortelã

A Paula Casimiro do blogue "My Common Table" partilha connosco esta tão representativa sopa de primavera. O pormenor final das folhas de hortelã traz frescura acrescida.

Creme de tomate e gengibre

Uma sopa que não lhe pede grandes cuidados na preparação. Os ingredientes vão quase simultaneamente ao tacho e, no final, basta triturar. Um creme que cai bem quente, mas também a frio, quando chegar o tempo mais quente.

Creme de beterraba e maçã

Dê uma oportunidade à beterraba neste casamento com a maçã. Acresce a magia que fazem as sementes de coentros. No final, as natas ácidas vão equilibrar a doçura da beterraba.

Creme de couve-flor com caril e amêndoas, a receita da Tia Cátia

Este prato define a essência da cozinha da Tia Cátia. Receitas de conforto e com um toque de criatividade. O queijo fundido nesta sopa é um espanto.