José Condessa é um amigo próximo de Rúben Dias e faz questão de estar ao seu lado nos melhores momentos do jogador.

Desta vez, a propósito da conquista da Liga das Nações pela parte da seleção nacional, o ator partilhou uma conversa que teve com o internacional português no WhatsApp onde mostrou uma selfie do jogador com a medalha.

"Muito orgulho em ti irmão! És um exemplo de jogador e ser humano. Sei o quanto este troféu te tratá alegria num ano cheio e difícil como este! És um verdadeiro líder, amigo. Vamos! O melhor ainda está para vir! E já sabes: desfruta", escreveu o ator numa publicação.

© Instagram - josé condessa

