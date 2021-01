Tarte de alho-francês com mozzarella

Esta tarte é muito simples e rápida de confecionar, fica com um sabor excelente e bastante agradável. Em menos de 50 minutos tem a sua refeição preparada.

Frango assado com laranja

A laranja faz toda a diferença neste prato de forno. Uma receita acessível ao principiante nas lides culinárias.

Sopa cremosa de abóbora

O segredo para um incrível creme de abóbora é-nos deixado por Alida Remtula, do blogue "No Cheat Day". O leite de coco, as especiarias e muito carinho combinam-se num prato de aconchego.

Brás de farinheira

Quando se junta farinheira, ovos e batata tem um nome: delícia. Ou neste caso, brás de farinheira.

O segredo para fazer um salmão no forno sem o deixar secar

Este é um dos grandes dramas da humanidade gastronómica. Quem nunca deixou secar uma posta de salmão no forno que fale agora ou se cale para sempre…

Pão com tomatada e ovo escalfado

Como entrada ou refeição leve, estas tostas podem ser ainda mais rápidas a preparar se fizer a tomatada de véspera e a guardar no frigorífico.

Frango com tangerina

Um prato que se define em duas palavras: suculento e delicioso. Para o adjetivar de outras formas, só mesmo provando-o.