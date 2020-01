Tarte de alho-francês com mozzarella

Preparação

Limpe e corte em rodelas finas os alhos-franceses.

Numa frigideira, coloque o azeite, deixe aquecer e introduza os alhos-franceses, deixe cozinhar alguns minutos.

De seguida, acrescente o bacon e deixe cozinhar, cerca de dez minutos em lume brando, envolvendo bem os ingredientes.

Tempere com um pouco de sal e pimenta a gosto, tendo em conta que o bacon já é salgado. Deixe arrefecer.

Numa tigela, bata os ovos, acrescente as natas e o leite, misture bem e reserve.

Entretanto, ligue o forno a 180 ºC.

Forre uma forma de tarte, previamente untada com creme vegetal e polvilhada com farinha, com a massa quebrada e pique o fundo com a ajuda de um garfo.

Espalhe a mistura dos alhos-franceses, sobreponha-lhes a mistura dos ovos reservada. Por cima disponha a mozzarela de búfala esfarelada.

Leve ao forno, durante 30-40 minutos.

Sirva a tarte com uma salada verde a gosto.