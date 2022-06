Existem dois tipos de parfait: um francês e outro americano. A versão francesa é composta por camadas à base de um creme de natas e ovo, crumble de biscoito e fruta. A versão apresentada é a americana, composta por granola e fruta. Por isso, pode fazes esta sobremesa e comer também ao pequeno-almoço.

Se a vida lhe dá morangos faça sobremesas. Quando os morangos abundam, nada melhor do que congelar alguns para os usar posteriormente em compotas, doces, batidos, gelados e mesmo em bolos ou muffins.

No dia do seu aniversário Alida Remtula, do blogue "Alida's Food", preparou este bolo perfeito para celebrações, festas de crianças ou mesmo para um miminho de fim de semana. Um bolo muito guloso, pouco doce e super fofo.

Um doce delicado, de textura cremosa e bastante saboroso. Para degustar bem fresco.

Esta receita é tão fácil e rápida que ainda vai a tempo de fazer hoje para a sobremesa.