Mini cheesecakes gelados de morango e chocolate

Preparação

Prepare uma forma de silicone para muffins ou forre com papel forminhas de muffins para ser mais fácil desenformar.

Comece por derreter em banho-maria ou no micro-ondas o chocolate negro. Divida pelas forminhas e leve ao congelador enquanto prepara o cheesecake.

Coloque no processador os morangos com as tâmaras descaroçadas e triture tudo.

De seguida, junte o iogurte e o queijo creme e volte a processar.

Divida o cheesecake pelas forminhas e leve ao congelador até ficarem firmes (mínimo de seis horas.

Retire-os do congelador cerca de dez minutos antes de servir.