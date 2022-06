Rita Wessling, conhecida como Frau Glória nas redes sociais, lançou um post no seu Instagram com sete opções de gelados saudáveis à base de banana. "É muito fácil de fazer, só precisam de fruta congelada, leite de coco ou bebida vegetal e um processador. Há também uma opção para quem quiser substituir a banana por abacate", revela Rita, ao dar-nos a prova de que é simples preparar estes doces frescos, apenas adoçados com a fruta.

Receita de gelado clássico (base)

Ingredientes

2 bananas congeladas às rodelas

1/4 chávena leite de coco ou bebida vegetal

Preparação

Junte todos os ingredientes no processador e triture bem até obter uma consistência homogénea. Desfrute com pepitas de chocolate ou frutos secos picados.

Receita de gelado de chocolate

Ingredientes

2 bananas congeladas às rodelas

1/4 chávena leite de coco ou bebida vegetal

2 colher de sopa cacau em pó

Preparação

Junte todos os ingredientes no processador e triture bem até obter uma consistência homogénea. Desfrute com pepitas de chocolate ou frutos secos picados.

Receita de gelado de manga



Ingredientes

2 bananas congeladas às rodelas

1/4 chávena leite de coco ou bebida vegetal

1 chávena manga congelada

Preparação

Junte todos os ingredientes no processador e triture bem até obter uma consistência homogénea. Desfrute com pepitas de chocolate ou frutos secos picados.

Receita de gelado de chocolate e menta

Ingredientes

2 bananas congeladas às rodelas

1/4 chávena leite de coco ou bebida vegetal

1/4 chávena pepitas de chocolate

1/4 colher de chá de extrato de menta

Preparação

Junte todos os ingredientes no processador e triture bem até obter uma consistência homogénea. Desfrute de imediato.

Receita de gelado de frutos secos



Ingredientes

2 bananas congeladas às rodelas

1/4 chávena leite de coco ou bebida vegetal

1/4 chávena manteiga de frutos secos

Preparação

Junte todos os ingredientes no processador e triture bem até obter uma consistência homogénea. Desfrute com pepitas de chocolate ou frutos secos picados.

Receita de gelado de framboesa

Ingredientes

2 bananas congeladas às rodelas

1/4 chávena leite de coco ou bebida vegetal

1 chávena framboesas congeladas

Preparação

Junte todos os ingredientes no processador e triture bem até obter uma consistência homogénea. Desfrute com pepitas de chocolate ou frutos secos picados.

Receita de gelado de café

Ingredientes

2 bananas congeladas às rodelas

1/4 chávena leite de coco ou bebida vegetal

1 expresso frio

Preparação

Junte todos os ingredientes no processador e triture bem até obter uma consistência homogénea. Desfrute com pepitas de chocolate ou frutos secos picados.