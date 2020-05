Bolo de chocolate, mousse de chocolate e panquecas são as três receitas mais pesquisadas no SAPO LIfestyle no período que mediou entre 19 de março e 2 de maio. Caso para dizer que o doce reconfortou durante a vigência do estado de emergência.

De março a maio, os portugueses viram o estado de emergência renovado por duas vezes. Contas feitas, foram 45 dias de obrigação de confinamento doméstico e limitações à circulação, com pontuais e bem definidas exceções. Em casa, os portugueses cozinharam e pesquisaram na internet soluções para o fazer. Não obstante a procura de pratos principais, onde preponderam os arrozes, como o arroz de marisco, ou mesmo receitas para o período pascal que, entretanto, se viveu (com o pão de ló, o folar e o cabrito), há um trio de gulodices que venceu no campeonato das mais vistas do SAPO Lifestyle. Duas destas receitas têm o “amigo” de conforto para todos os momentos, o chocolate: o bolo e a mousse. A dupla, junta, congregou perto de duzentas mil visualizações. De resto, o pódio das receitas, atribuiu a medalha de prata a um dos preferidos nos lanches e pequenos-almoços nacionais, a panqueca. Números que, naturalmente, incluem as pesquisas feitas a partir do estrangeiro. Agora que vivemos em estado de calamidade – termo pesado – não deixa de fazer sentido adoçar os dias recordando as receitas mais procuradas. Bolo de chocolate Este bolo de chocolate é muito fácil de produzir, sem pedir experiência na cozinha. Bolo de chocolate Gastronomia Contemporânea

Tipo de prato Bolos

Tempo Dificuldade Doses 8 Ver receita completa Panquecas Numa tigela, bater os ovos, juntar o açúcar, a margarina derretida morna, o leite e a farinha. Bater bem até obter uma massa homogénea. Panquecas Gastronomia Americana

Tipo de prato Infantil

Tempo Dificuldade Doses 5 Ver receita completa Mousse de chocolate caseira Uma receita que segue todos os preceitos para uma mousse. Fica irresistível. Mousse de chocolate caseira Gastronomia Contemporânea

Internacional

Tipo de prato Doces

