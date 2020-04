Alimento rico em proteína, minerais e vitaminas, o requeijão é um derivado do leite de vaca, de cabra, de ovelha, ou uma mistura de leites. Um produto associado à tradição alimentar portuguesa, obtido a partir da coagulação do soro do leite quando este é submetido ao calor. O processo de produção caseira é simples, requer poucos ingredientes, assim como utensílios de cozinha. Uma receita perfeita para quem procura um alimento versátil, capaz de combinar com doces, salgados, das saladas às sopas.

Para fazer o seu requeijão caseiro, vai precisar de 2 l de leite gordo, 50 ml de sumo de limão ou vinagre e uma colher de chá de sal.

No que respeita a utensílios de cozinha, não mais do que um tacho e um passador de rede fina.

Num tacho aqueça o leite, temperado como o sal. Deixe levantar fervura. Com o lume já desligado, acrescente o sumo de limão ou vinagre e mexa suavemente. O objetivo deste procedimento é talhar o leite. Reparará que o leite começa a apresentar grumos, o que é normal. Continue a mexer por mais alguns segundos.

Deixe descansar e, após 15 a 20 minutos, transfira o preparado para um passador de rede fina - sobre um recipiente que recolherá o soro. Pressione suavemente o requeijão para libertar o soro. Após isto, deixe o restante soro escorrer naturalmente pela trama do passador.