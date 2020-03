Preparação

Massa: Amassar todos os ingredientes, fazer uma bola e reservar durante 20 minutos. Estender a massa, numa superfície enfarinhada, até ficar com uma espessura muito fina. Forrar as forminhas com a massa.

Recheio: Bater todos os ingredientes até ficar um creme homogéneo. Verter nas formas e levar ao forno, pré-aquecido a 175 °C, durante 15 minutos.

Altura para devorar estas delícias.