Tarte de requeijão

Preparação

Massa

Coloque todos os ingredientes da massa no processador de alimentos e triture até obter uma massa homogénea.

Em alternativa, pode fazer a massa de forma manual, colocando todos os ingredientes num recipiente e amassando, com as mãos, até se descolar das mãos.

Embrulhe a massa em película aderente e coloque no frigorífico.

Recheio

Ligue agora o forno nos 200 ºC.

Coloque o açúcar num recipiente e adicione os ovos. Bata até misturar bem.

Adicione o requeijão, previamente passado por um coador e bata energicamente.

Adicione, agora, a manteiga derretida, a canela e a farinha. Misture até dissolver.

Montagem e forno

Com a ajuda de um rolo, estenda a massa que havia reservado no frigorífico, até ficar ligeiramente maior do que o diâmetro da sua forma, que não deve ser muito maior nem menor do que 22/24cm.

Forre a tarteira, recorte o excedente dos bordos e pique a base com um garfo.

Adicione o recheio e leve ao forno por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que a tarte fique bem dourada na superfície.

Verifique se a tarte está cozida espetando uma faca afiada, que deverá vir sem restos de massa.

Retire a tarte do forno, desenforme com cuidado para não se queimar e, depois de fria, polvilhe com açúcar em pó.