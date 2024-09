Quem não experimentou, ou gostaria de ter experienciado, a maravilhosa sensação de apresentar um prato à mesa e receber em troca um coro de elogios?

A cozinha é também um prazer visual. Aquele que nos retribui esta receita de Folhado de camembert e paté com mel. Imagine o seguinte cenário: após o período de férias recebe em sua casa a reunião de rentrée do clube de leitura. Ou qualquer outro grupo que receba. O sucesso está garantido.

Uma receita que conjuga um irrecusável apelo aos sentidos: tem doçura, mas também a maciez do queijo, o sabor com carácter da pancetta e a textura estaladiça da massa folhada. Não falta a frescura do alecrim a rematar.

Acompanhe o vídeo com a explicação da receita passo a passo e pormenorize-a no descritivo que também aqui encontra.

Saiba como preparar o Folhado de camembert e paté com mel

A quantidade de ingredientes que apresentamos prepara uma receita que serve seis pessoas. O grau de dificuldade é fácil e o tempo de preparação é de 20 minutos ao que acresce de 15 a 20 minutos de forno.

Massa folhada 2 embalagens

Queijo camembert 1

Paté com mel 110 g

Fatias de pancetta entre 12 a 14

Azeite um fio

Alecrim fresco usar q.b.

Ovo batido (para pincelar) 1

Sementes de sésamo usar q.b.

Reunião do clube em sua casa? Selecionámos a receita perfeita! créditos: Continente

Mãos à obra

Passo 1. Disponha uma embalagem de massa folhada num tabuleiro forrado com papel vegetal.

Passo 2. Ao centro, coloque o queijo camembert e faça cortes à superfície. Regue com um fio de azeite e, por cima, distribua o alecrim fresco.

Passo 3. Espalhe o paté com mel na massa folhada com a ajuda de uma espátula.

Passo 4. Distribua as fatias de pancetta por cima do paté com mel e, sobre este, cubra com o conteúdo da segunda embalagem de massa folhada (cortada ao centro)

Passo 5. Faça cortes ao longo da massa folhada e enrole por forma a criar uma espécie de estrela.

Passo 6. Pincele com ovo batido e polvilhe com sementes de sésamo. Leve ao forno, pré-aquecido, a 180 ºC por 15 a 20 minutos.

Passo 7. Assim que estiver dourado e o queijo derretido retire do lume. Decore com mais alecrim e sirva de imediato.

