Que melhor homenagem à mesa de verão do que a enriquecermos com um dos pratos estrela da estação do ano, a salada. Esta, a harmonizar um dos mais sumarentos e suculentos tomates de produção nacional, o coração de boi, e a acrescentar-lhe fatias finíssimas de presunto de cura longa e o sempre cremoso queijo burrata (é um prazer vê-lo a desfazer-se a cada garfada).

Para rematar o rol de ingredientes presentes neste prato, não falta o pesto de trufa. É nos pormenores que a boa cozinha se revela. Neste caso, o pesto confere a esta receita uma delicada elegância. Finalmente, as folhas de manjericão são uma verdadeira pincelada de frescura.

Acompanhe o vídeo com a explicação da receita passo a passo e pormenorize-a no descritivo que também aqui encontra.

Para fazer desta refeição um momento inesquecível, junte-lhe uma sobremesa, com estes Mini Baked Alaska.

Saiba como preparar a Salada de coração de boi com burrata, presunto e pesto de trufa

A quantidade de ingredientes que apresentamos prepara uma receita que serve quatro pessoas. O grau de dificuldade é fácil e o tempo de preparação é de seis minutos.

Tomate coração de boi 2

Azeite extra virgem um fio generoso

Sal e pimenta usar q.b.

Fatias de presunto Continente Seleção com 24 meses de cura usar a gosto

Burrata de búfala Continente Seleção 1

Pesto de trufa Continente Seleção usar a gosto

Folhas de manjericão fresco usar a gosto

Mãos à obra

Passo 1. Cortar em rodelas de 1 cm de espessura os tomates coração de boi e dispô-las num prato raso largo.

Passo 2. Temperar com um fio de azeite, com sal e pimenta moída no momento.

Passo 3. Juntar as fatias de presunto Continente Seleção, dispondo-as sobre o tomate.

Passo 4. Com as mãos, desfazer o queijo burrata de búfala Continente seleção e espalhar os pedacinhos sobre as rodelas de tomate.

Passo 5. Com uma colher de sobremesa, espalhar sobre a salada porções do pesto de trufa Continente Seleção.

Passo 6. Terminar com folhas de manjericão fresco.

Bom apetite e o convite para conhecer toda a gama de produtos Continente Seleção. Inspire-se também com mais receitas de entradas.