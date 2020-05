O sumo das amoras frescas apresenta-se como um bom tónico, fornecendo-nos energia através dos hidratos de carbono. É rico em bioflavonoides (propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias) e contém fibra e ácido fólico. Este fruto silvestre é, ainda, uma fonte razoável de vitamina C, cooperante no combate às infeções e estimulante do sistema imunitário.

Para extrair as melhores qualidades das amoras e se não as quiser consumir como excelente e apetitosa baga que são, pode produzir em casa um chá de folhas de amora, um bom tónico para o estômago. Para isso, use 25 g de folhas de amora secas em 5 dl de água a ferver. Deixe infundir, coe e sirva.

De resto, frua das amoras nestas sobremesas frescas:

Parfait de chia com amoras e mirtilos

Uma sobremesa fresca com sabor a comida saudável. Também é uma boa opção para um pequeno almoço incrementado.

Copinhos de cheesecake de amoras

Uma sobremesa preparada para adoçar a boca à família numa refeição descontraída.

Semifrio de amoras silvestres

Uma proposta para sair para o campo, apanhar amoras e regressar com as mãos azuladas. Esta sobremesa merece todos os arranhões que possa sofrer no processo

Gelado de amoras

Fica com uma cor admirável este gelado de amoras. As natas trazem uma textura muito agradável a uma sobremesa caseira que não precisa de máquina para fazer gelados.