Parfait de chia com amoras e mirtilos

Preparação

Começar por preparar o pudim de chia: numa taça colocar as sementes de chia, adicionar o leite, a canela, o maple syrup e mexer bem com um batedor de arames.

Deixar a descansar no frio, durante umas duas a três horas para espessar, mexendo a meio do tempo (em alternativa poderá deixar durante a noite no frio e usar na manhã seguinte).

Para o iogurte: colocar as frutas com o iogurte num processador e triturar até ficar homogéneo.

Para servir: colocar em dois copos ou frascos, camadas alternadas de pudim de chia, iogurte lilás, granola e compota, mexendo ligeiramente com uma faca ou colher para criar um efeito espiral.

Servir com amoras e mirtilos frescos.