Copinhos de cheesecake de amoras

Preparação

Coloque as natas no congelador para que estejam bem frias na hora de as bater.

Triture a bolacha no robô de cozinha até obter uma farinha grossa. Derreta a manteiga no micro-ondas e deixe arrefecer. Junte à bolacha até obter uma mistura homogénea. Coloque uma camada no fundo de cada copo e com a ajuda do pilão pressione para "acamar".

Bata as natas até ficarem bem firmes. Junte o açúcar e o queijo creme e continue a bater. Por fim junte a raspa e o sumo dos limões. Deite a mistura um saco de pasteleiro e coloque nos copos, sobre a bolacha. Finalize com uma colherada de compota de amoras e as folhinhas de hortelã.

Sirva bem fresco.