Bacalhau com natas é uma entre as receitas que não falha na hora de "agradar a gregos e a troianos", como se usa dizer. Mas, quantas versões conhece deste clássico à mesa? Aqui, apresentamos-lhe três receitas, todas com diferenças entre si.

Bacalhau com natas, receita do blogue "Hoje Para o Jantar".