A Clevermeals deixa-nos algumas sugestões de como tornar a sua ceia de Natal deliciosa e variada para agradar a toda a família.

Dieta vegetariana e os seus benefícios

Uma alimentação vegetariana traduz-se numa dieta que não inclui carne e quem se assume como vegetariano opta por eliminá-la dos seus hábitos alimentares, normalmente por razões éticas, ambientais, ou de saúde. No entanto, mantém alguns produtos alimentares como o leite e os ovos.

Algumas variações desta dieta são a lacto-vegetariana, que inclui os laticínios; a ovo-vegetariana, que inclui os ovos e a pescetariana, que adiciona o peixe.

Este tipo de dieta traz consigo benefícios para a saúde, quando bem planeada e feita de forma equilibrada, uma vez que a base são produtos de origem vegetal. Estes produtos incluem alimentos com poucas calorias, ricos em fibra, com pouca gordura saturada e colesterol, que resultam numa dieta nutricionalmente saudável.

Se tem uma alimentação vegetariana, ou quiser experimentar algo de novo nesta quadra natalícia, veja as sugestões de receitas mais saudáveis e saborosas para a sua ceia de Natal. São fáceis de preparar, com ingredientes simples e com muitos vegetais. As receitas devem ser confecionadas com alimentos frescos, locais e sazonais para obter um resultado saudável, delicioso e com muito bom aspeto.

Receita lacto-vegetariana repleta de sabor e texturas. Sirva com melaço de romã e os vegetais de Natal do costume. Toda a família vai querer uma fatia.

Refeição deliciosa para servir à temperatura ambiente e embelezar a mesa de Natal. Enfeite o prato a servir com uma pitada de queijo parmesão e avelãs torradas para um toque especial. Não se esqueça de verificar se o queijo é adequado a vegetarianos.

Sirva a couve-flor numa cama de lentilhas e cubra com coentros picados, sementes de romã e amêndoas em flocos. Este prato é a peça central perfeita para uma refeição natalícia vegetariana.

Perfeitos não só para o Natal, mas para comer durante todo o ano. O sabor torrado da avelã misturado com o chocolate é de outro mundo.