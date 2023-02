"Em vez de comprar algo na máquina do trabalho ou de passar pelo café, leve umas bolinhas para o trabalho. É um excelente snack". As palavras são de Rui Marques, autor do livro "Poupe com a Pitada do Pai".

Bolinhos de limão e amêndoa Uns bolinhos que se fazem rapidamente no forno e dentro de tacinhas. Como cobertura, a sugestão do iogurte grego, um fio de mel e raspa da casca do limão.