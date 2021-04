Couscous de Limão

Não deixe de o experimentar a acompanhar uma carne ou peixe grelhados.

Húmus de grão com limão

A pasta de húmus é muito popular no Médio Oriente. Pode ser utilizada de diferentes formas: como entrada com pão pita ou tostas, com beringelas grelhadas, ou como acompanhamento de peixe ou frango.

Risoto de limão e hortelã

Simples, fácil de confecionar e com o fresco toque do limão.

Risoto de funcho, favas, piripiri e limão com camarão

Uma receita criada originalmente pelo chefe de cozinha britânico Jamie Oliver. Aqui numa adaptação do blogue "Intrusa na Cozinha".

Esparguete com legumes, pesto e limão

Bem ao gosto italiano, este prato vegetariano faz-se num instante. Use ingredientes de boa qualidade.

Telhas de limão e sementes de papoila

Um bom acompanhamento para uma chávena de café ou de chá.