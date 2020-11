Húmus de grão com limão

Preparação

Preparação Bimby

No copo da Bimby, coloque: o grão, o alho, o Tahini, o sumo de limão, a pimenta Caiena, os cominhos, o pimentão doce e o azeite (ex. da marca 3 Castelos). Triture durante 40-50 seg/ vel 8, até apresentar uma pasta homogénea. Caso a pasta fique muito espessa adicione um pouco do líquido do grão reservado. Tempere com um pouco de sal.

Retire para um recipiente e reserve no frigorífico.

No momento de servir, enfeite com salsa picada, um fio de azeite e polvilhe com um pouco de pimentão doce.

Caso não tenha uma Bimby, pode preparar o húmus num outro robô de cozinha. O processo é o mesmo.