Gelado de chocolate extrarrápido com cones de frigideira

O chefe de cozinha Rui Ribeiro explica-nos como preparar estes gelados irresistíveis. Não faltam sequer os cones caseiros preparados na frigideira.

Gelado de manga

Fruta com sabor tropical, cremoso iogurte grego e mais uns "pozinhos" mágicos, fazem deste gelado uma excelente sobremesa de verão. A proposta é de Alida Remtula do blogue "Alida’s Food".

O gelado de frutos vermelhos que se faz com 2 ingredientes

Com a chegada do calor, apetece um gelado. Para que todos possam saborear esta gulodice sem (grandes) restrições, Joana Andrade Nunes, do blogue "Camomila Limão", traz-nos uma sugestão com apenas dois ingredientes, ambos fruta.

O gelado de morango mais rápido de sempre e sem açúcar

A doceira Mafalda Agante partilha uma das receitas do seu mais recente livro. Uma proposta retirada do capítulo "Para devorar sem demoras" . E, como se vê, faz justiça à frase.