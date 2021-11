No Dia de São Martinho vai poder provar 3 novas receitas com castanhas

No nosso país existem quatro zonas produtoras de castanhas, designadamente a região da Serra da Padrela, Marvão-Portalegre, Trancoso e a Terra Fria Transmontana. São um fruto com pouca concentração de água e gordura, conjugados com bons níveis de proteína e fibra (boas notícias para os nossos intestinos).

As castanhas têm uma quantidade de gordura reduzida e são ricas em potássio (ainda mais do que as bananas). Isto, para além de serem ricas em vitamina A, B, E, cálcio, fósforo e ferro. Sabia que cerca de 10 castanhas assadas fornecem 36% da dose diária recomendada de vitamina C, 21% de vitamina B6 e 15% de ácido fólico?

Pela sua composição, podem ser consideradas uma alternativa aos hidratos de carbono, como por exemplo o pão, arroz, batata, massa, etc. Atenção à dose recomendada, que ronda as oito castanhas por pessoa. É fácil ultrapassá-la, pelo menos no meu caso.

Assim, são um alimento muito forte, por isso é que muitas pessoas têm dificuldade em digeri-las. Para facilitar a sua digestão devemos consumi-las, preferencialmente, cozidas e no processo de cozedura acrescentar um pouco de alga kombu (não dá qualquer sabor, apenas mineraliza e suaviza) e erva-doce.

Pode tirar partido das castanhas de diferentes formas, da sopa às sobremesas. Em assados, purés, mousses, etc. São muito versáteis e a sua doçura natural dá um extra aos pratos em que as utilizamos.

Hoje, deixo-lhe três sugestões diferentes para comemorar o São Martinho.

Mousse de castanha e marmelo

A Mousse de castanha e marmelo é uma ode ao São Martinho. Juntar a fruta da época e deliciar-nos com uma sobremesa bastante equilibrada e saborosa. Esta mousse não tem qualquer açúcar refinado, o doce vem apenas da fruta, a frutose. E é bastante boa. Pode servir como um lanche pré-treino, por exemplo, ou para sobremesa numa refeição mais leve. Pode substituir o marmelo por maçã, resulta muito bem também.

créditos: Green Smiles

Creme de castanhas e feijão

O Creme de castanhas e feijão é um sopa bastante reconfortante com o hidrato completo e complexo da castanha (quase uma proteína) combinada com a cremosidade do feijão. Vai aquecer-vos o corpo e a alma, garanto.

créditos: Green Smiles

Castanhas aromatizadas

Esta receita é tão fácil de fazer. As Castanhas aromatizadas ficam crocantes por fora e macias por dentro, com uma mistura equilibrada de salgado (das especiarias) e doce natural da castanha.

Ficam excelentes como acompanhamento, mas também fazem as delícias ao lanche ou para um snack agridoce. Ao usarmos curcuma e pimenta preta, estamos também a acordar o nosso sistema imunitário, melhor que isto não há.