Uma sugestão para os gulosos que adoram o sabor da abóbora e bolos com consistência húmida, este é feito em poucos minutos e está pronto a devorar.

"Com um toque doce, mas muito suave, a própria abóbora e as especiarias são as estrelas deste bolo maravilhoso", recorda-nos Alida Remtula, autora desta receita, do blogue "Alida's Food".