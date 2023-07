Uma salada simples, mas cheia de nutrientes com sabores muito distintos que tornam esta refeição uma verdadeira delícia.

Simples, fácil de confecionar e com o fresco toque do limão.

Dourada assada no forno com cebolinhas de bolbo branco e de sabor adocicado ficam maravilhosas, revelando-se uma verdadeira festa à mesa.

Salada mais do que uma mistura de ingredientes, prende-se com a harmonia entre os alimentos. Neste caso, uma combinação fresca, rematada com um revigorante molho vinagreta.