Salada de quivi, abacate e tomate com sementes de cânhamo

Preparação

Descasque e lamine os quivis, os cogumelos e os abacates. Reserve.

Para o vinagrete, coloque uma parte de vinagre e adicione duas partes de azeite em fio enquanto tritura. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Tempere o mix de alfaces com o vinagrete.

Deixe marinar os cogumelos no vinagrete durante cinco minutos.

Emprate colocando num prato fundo o mix de alfaces misturado com os cogumelos. Disponha por cima os quivis, os abacates e os tomates cherry.

Termine polvilhando com as sementes de cânhamo.

Dica do nutricionista: esta é uma salada vegan com uma base de alfaces e rica em nutrientes. Ora veja: Quivi - rico em vitamina C. Um quivi contém mais de 100% desta vitamina essencial para o normal funcionamento do sistema imunitário.

Abacate - com um perfil lipídico muito interessante, com destaque para o seu teor de gorduras monoinsaturadas, o abacate tem benefícios na saúde cardiovascular. Por outro lado, é fonte de Vitamina E que contribui para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis e de Vitamina B6, que, entre outras coisa, ajuda ao normal funcionamento do sistema imunitário.

Sementes de cânhamo - contêm proteína considerada completa (que incluem todos os aminoácidos essenciais), sendo uma alternativa proteica para vegetarianos e veganos. Por outro lado, são uma fonte de ácidos gordos essenciais insaturados do tipo ómega 3 e ómega 6 e são fonte de fibra, tanto solúvel como insolúvel, tendo por isso efeito benéfico no funcionamento intestinal.