Procura uma receita de fácil preparação? Esta receita cumpre os requisitos. A sugestão é do chefe de cozinha Rui Ribeiro.

Uma forma simples e agradável de preparar um arroz de bacalhau de sabor caseiro.

São irresistíveis as sardinhas em conserva de azeite, servidas sobre um pão saloio e com um bom tomate a apaladar.

"Uma salada tipicamente americana, que adaptei mais ao gosto português ao adicionar alho, para assim ter um sabor mais intenso. Esta é uma das minhas saladas favoritas!", diz-nos Julie Defense, autora desta receita.

Do seu último livro publicado em Portugal, "Comida Fit" chega-nos esta receita do chefe de cozinha do escocês Gordon Ramsay. Para servir com umas batatas novas e uma salada verde.