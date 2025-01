Nathan Anthony, um cozinheiro amador, tinha um emprego a tempo inteiro que não estava relacionado com comida. Certo dia, Anthony criou o seu próprio canal de receitas e lançou-se na escrita de livros de cozinha. Nasceu Bored of Lunch, uma plataforma de receitas criada para tornar a nossa vida mais fácil. A maioria das receitas precisa apenas de uma panela slow cooker ou de uma air fryer. Hoje, Nathan conta com mais de quatro milhões de seguidores e subscritores online.

A Portugal, o autor chega com o livro “Refeições Saudáveis com Air Fryer - Bored of Lunch” (edição Marcador), obra com 80 receitas para pessoas ocupadas e com pressa. Em comum a todas as propostas apresentadas nesta obra, o facto de serem fáceis, acessíveis e saudáveis.

Gosta de cozinhar na air fryer? Temos 5 receitas irresistíveis

O livro inclui as receitas preferidas dos fãs de Bored of Lunch, tais como Bagels de pizza de pepperoni e Rolinhos de frango buffalo e queijo, bem como receitas novas, como o Caril katsu de batata-doce, Tacos de peixe e Quadradinhos derabanadas.

Do livro, apresentamos cinco receitas comentadas pelo autor.

"Este é um magnífico «takeaway caseiro» que realmente satisfaz. Tem o sabor e a sensação de uma refeição de takeaway, mas os valores nutricionais dizem o contrário".

Salsichas cocktail com mel e mostarda "Acho que cozinhar salsichas na air fryer é muito eficaz — saem perfeitas e com um dourado uniforme. Aqui usei salsichas de porco, mas pode usar versões feitas com peru ou frango, se quiser uma entrada ainda mais magra".

Cubos de feta com mel e alecrim "São sensacionais ao paladar e, acredite, se os preparar para as visitas ou para uma festa, serão uma das primeiras coisas a desaparecer. A combinação do salgado do feta com o doce do mel é realmente material de sonho".

Gyros de frango com Harissa "Têm tão bom aspeto que as pessoas vão pensar que passou horas a cozinhar, quando, na verdade, tudo fica pronto em 15 minutos".