Os Gromperekichelcher são um dos snacks mais adorados pelos luxemburgueses: bolinhos de batata fritos em óleo, cujo sabor salgado é contrabalançado por um molho de compota de maçã. São uma forma festiva de dar uso a sobras de batatas. A receita é da To Good To Go.

Um prato a fazer lembrar os petiscos de antigamente. O que diriam as avós desta receita do chef José Serrano? Experimente.

Quem não se recorda de um bom frango de fricassé? Neste caso, a nutricionista Rita Rocha de Macedo, autora do livro "O segredo do metabolismo", propõe-nos uma pescada de fricassé, acompanhada de puré de brócolos.

Quantas vezes preparou um puré de couve-flor? Fica excelente a acompanhar estas almôndegas caseiras. A sugestão é da nutricionista Rita Rocha de Macedo, no seu livro "O segredo do metabolismo".

O chef Hugo Guerra, do Lobo Mau Restaurante, juntou-se ao movimento nacional "Sopa para Todos" e sugere este caldo de carnes, leguminosas, com o sabor inconfundível da hortelã.

Uma original forma de apresenta a massa de pizza de compra. Um pão de partilha, repleto de sabores mediterrânicos.

É tão deliciosa que é impossível comer apenas uma fatia, fica bastante húmida, quase com a consistência de um pudim, uma vez que leva pouca farinha. É recheada com um creme aveludado confecionado com queijo creme, manteiga e baunilha.

São muito fáceis de fazer: juntar tudo e saborear. O coco ralado é opcional.