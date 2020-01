- Se a mistura aquecer em demasia ou arriscar a queimar, retire o tacho do lume e continue a mexer, até a temperatura baixar. Então, com o lume baixo, devolva o tacho ao calor.

- O chocolate quente pode ser aromatizado com especiarias, por exemplo, a canela em pó, o cravinho em pó, o cardamomo. Para obter um sabor mais intenso, incorpore as especiarias no início do preparo. Pode, em alternativa, usar um pau de canela por caneca.

- Não gostando do travo amargo do chocolate poderá adoçá-lo com açúcar amarelo.

- Depois de servir o chocolate quente pode adicionar, já nas canecas, uma dose de chantilly.