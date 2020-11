Churros com chocolate quente

Preparação

Churros: coloque a água e o sal num tacho. Assim que começar a ferver, retire do lume e adicione a farinha de uma só vez. Mexa com uma colher de pau até obter uma pasta lisa, que se assemelhe à massa dos rissóis.

Retire a massa para um saco pasteleiro com boquilha em forma de estrela.

Aqueça um tacho fundo com óleo abundante. Com cuidado para não se queimar, e ajudando-se do saco pasteleiro, frite churros com cerca de 12 cm, cortando-os com uma tesoura.

Deixe fritar até os churros ficarem dourados, mas com o cuidado de não deixar o óleo aquecer demasiado.

Depois de fritos, retire os churros para um prato com um pouco de papel absorvente. Polvilhe com um pouco de açúcar e reserve.

Para o chocolate quente, misture o leite, o açúcar e o cacau num tachinho e leve ao lume, mexendo com umas varas de arame, até que engrosse.

Sirva de imediato.

PREPARAÇÃO na Yammi

Coloque um recipiente sobre o copo. Pese 225 gramas de farinha sem fermento. Reserve.

Coloque no copo 250 gramas de água e o sal. Aqueça 3 minutos a 90º na Velocidade 1.

Adicione a farinha reservada e programe 30 Seg. Vel. 4.

Para o chocolate quente: no copo limpo, coloque o leite, o cacau e o açúcar. Bata 10 Seg. na Velocidade 5.

Aqueça oito minutos a 90º na Velocidade 4.

