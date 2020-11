Chocolate quente com chantilly e canela

Preparação

Chantilly: se optar por fazer o chantilly, bata as natas na batedeira/robô de cozinha até formarem picos. Nessa altura, adicione o açúcar em pó e continue a bater até obter a consistência desejada (mais ou menos firme de acordo com a preferência).

Chocolate quente: encha um tacho largo com água e deixe-a ferver. Dentro do primeiro tacho, coloque um outro mais pequeno, cuidando que as pegas assentem na borda do tacho maior. Só a base do tacho pequeno deve encostar na água fervente.

Coloque o chocolate partido em pedaços dentro do tachinho e mexa continuamente para que derreta. Quando o chocolate estiver quase completamente derretido, junte o leite e continue a mexer até incorporar no chocolate. Junte a canela em pó e continue a mexer até levantar uma ligeira fervura.

Retire do lume, sirva o chocolate e deixe repousar cinco minutos. Servir com a cobertura de chantilly, polvilhado com canela em pó e acompanhar com um pauzinho de canela para mexer.