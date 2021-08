Descubra 3 refrescos ideais para beber num dia de calor

Sem demoras, descubra três receitas que vai querer experimentar.

Refresco de melancia



Este Refresco de melancia é ideal para dias de muito calor ou quando queremos ter uma bebida bonita e refrescante na mesa. Na verdade, não são necessários motivos extra.

O refresco de melancia tem vários elementos positivos. Começamos pelas propriedades hidratantes e diuréticas da melancia que são potenciadas pelo efeito, também depurativo, da infusão de hibisco. A mistura do gengibre e do limão dá o toque final necessário para a frescura desta bebida. Em conjunto com a hortelã fica perfeito. Refrescante e depurativo, como se quer.

Beba este refresco de melancia bem gelado. Na preparação pode usar a infusão de hibisco gelada ou então colocar depois no frio.

créditos: Green Smiles

Refresco de pêssego

O Refresco de pêssego é uma opção bastante simples e rápida de fazer. Preparar o chá, cortar o pêssego e levar ao frio. Pode também optar por colocar duas rodelas de limão ou gengibre. Fica delicioso.

créditos: Green Smiles

Refresco antioxidante

O Refresco antioxidante é uma ode ao verão, com vários elementos que o caracterizam, da ameixa ao mirtilo. A receita base foi preparada com água, mas pode optar por preparar com uma infusão de camomila, por exemplo. Este refresco de verão está carregado de antioxidantes e vitaminas, ideal para nos reforçar nesta altura do ano.