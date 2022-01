Se procura cookies com uma personalidade forte, encontrou. A manteiga de amendoim não só lhes dá uma consistência única, como também um sabor rico. A receita é da chefe de pastelaria Rita Nascimento.

Quem não gosta de manteiga de amendoim? Um bolo sugerido pela doceira Mafalda Agante a partir do blogue "Há alguém mais gulosa do que eu?"

Parece uma receita difícil, mas é super fácil de fazer. Perfeito para quem adora a combinação caramelo e amendoim.

"Estas cookies ficam com uma consistência densa, mas não demasiado. São perfeitas para acompanhar com um chá bem quentinho ou com um chocolate quente", como nos diz Alida Remtula, do blogue "Alida's Food" e autora da receita.

Estes pequenos quadrados não vão ao forno e são recheados com chocolate negro e manteiga de amendoim.