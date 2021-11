Cookies de manteiga de amendoim

Preparação

Esta receita prepara 15 cookies.

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Com uma batedeira, uma vara de arames ou uma colher, bata a manteiga e a manteiga de amendoim (que deverão estar cremosas, à temperatura ambiente) com o açúcar e o açúcar amarelo até obter um creme.

Junte o ovo e continue a bater até incorporar tudo.

Por fim, adicione a farinha, o bicarbonato e o sal, envolvendo apenas até obter uma massa lisa, uniforme e consistente.

Para moldar as cookies, retire porções de massa e faça bolas quase do tamanho das de golfe.

Vá colocando as bolas espaçadas entre si num tabuleiro de forno forrado com papel vegetal. Com um garfo enfarinhado, pressione cada bola duas vezes, em direções opostas, para obter um efeito cruzado.

Leve ao forno durante cerca de 12 minutos ou até as cookies ficarem douradas, sobretudo nas bordas.