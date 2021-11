Rita Nascimento não é o Monstro das Bolachas, mas que as adora, não há dúvida. Novo livro tem 75 receitas

No seu novo título, “À Dentada – O livro das bolachas” (edição ArtePlural), a autora de livros como “A vida secreta dos gelados caseiros” e “Um bolo por semana”, deixa o aviso: “é melhor começarem a fazer exercícios de alongamento nesses maxilares porque vai ser só à dentada”. Folheando a obra de Rita Nascimento, percebemos que há razões para a afirmação. A chefe de pastelaria apresenta-nos 75 receitas de bolachas, sem que faltem dicas e técnicas para termos sempre em casa uma lata gulosa, cheia de alegria.

“Estas pequenas porções de delícias alegram qualquer hora do chá, qualquer pausa para o café, na realidade, qualquer momento. E é inacreditável o que se pode fazer com algumas bases simples”, lemos na apresentação da obra.

créditos: ArtePlural edições

As dezenas de receitas incluídas no livro incluem bolachas tradicionais (como as broas, as areias, os esses, os fidalguinhos ou as telhas), cosmopolitas (cookies americanas, sablés, rugelach, linzer), clássicas (quem não se lembra das joaninhas, línguas de veado, bolachas de manteiga?) e até as famosas da “lata azul”. O livro inclui ainda opções sem glúten, lactose ou ovo.

“La Dolce Rita”, como é conhecida Rita Nascimento nas redes sociais, apresentará o seu livro de norte a sul do país, começando com o lançamento na FNAC Colombo, em Lisboa, a 3 de novembro, seguindo-se-lhe apresentações na FNAC NorteShopping, em Matosinhos, a 4 de novembro; na FNAC Braga Parque a 5, e na FNAC GuimarãeShopping a 6 de novembro (as datas seguintes poderão ser consultadas aqui).

Gulosa assumida, Rita Nascimento “passou a infância a lamber montras de pastelarias” como sublinha com uma generosa dose de bom humor. Estudou Teatro, mas o amor pelo açúcar falou mais alto e levou-a a fazer um curso superior de Pastelaria em Espanha, onde acabou por trabalhar em vários restaurantes e pastelarias. Viveu ainda nos Estados Unidos da América, Itália e Reino Unido, onde foi colecionando experiências gastronómicas.

Voltou a Portugal em 2007 e teve durante alguns anos o "pior trabalho do mundo": desenvolver sabores de gelados para uma empresa de gelados artesanais. Em 2014, criou o canal de YouTube “La Dolce Rita”, onde até hoje apresenta receitas doces semanalmente. Na atualidade divide o seu tempo a criar, testar e provar receitas para o seu canal, os seus livros e os seus cursos de pastelaria que dá a gulosos espalhados por todo o país.

O livro chega aos escaparates com o preço de 16,90 euros.