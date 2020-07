Carvão enológico

Por vezes, vinhos brancos produzidos a partir de uvas brancas sobrematuradas, podem adquirir um tom amarelo mais forte. O carvão enológico pode ser usado para retirar um pouco de cor ao vinho. Após a ação este é retirado do vinho por filtração.

Bentonite

Trata-se de uma argila natural com grande capacidade de reter água, formando um gel. A sua aplicação nos vinhos brancos tem como objetivo a desproteinização, ou seja, reter as proteínas dos vinhos brancos para que estes fiquem clarificados, garantindo que mais tarde, após engarrafamento, não ocorram fenómenos de turvação. Após a ação esta é retirada do vinho por decantação e o vinho é filtrado.

Ácido tartárico

Naturalmente presente nas uvas, mas por vezes em quantidades insuficientes e como tal poderá ser necessária a sua adição de forma a equilibrar a acidez dos vinhos e melhorar as suas características organoléticas. O ácido usado é natural.

Ácido metatartárico

Muitas vezes adicionado a vinhos tintos jovens antes do engarrafamento. Evita a precipitação de tartaratos e consequente formação de depósitos no fundo da garrafa. É um produto natural produzido a partir do ácido tartárico.

Enzimas pectolíticas

As Enzimas pectolíticas são usadas na vinificação de vinhos brancos, pois, regra geral, a fermentação não ocorre com as películas, ao contrário dos tintos, e é necessário clarificar o mosto antes da fermentação. Este adjuvante ajuda a que mais rapidamente sedimentem os sólidos em suspensão e a viscosidade do mosto diminua. São um produto natural.

Azoto alimentar

Gás inerte que protege o vinho, especialmente o branco, de oxidações. Muitas vezes usado para evitar fenómenos oxidativos em operações de trasfega (mudanças de depósitos).