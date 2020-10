Sara Oliveira, naturopata, deixa-nos um desafio diário no seu blogue "Nem Acredito que é saudável": "e se pudéssemos juntar o que faz bem com o que sabe bem?".

As três receitas com castanhas que nos traz preenchem estes requisitos. Comecemos por uma Mousse vegan de castanhas."Uma mousse cremosa, com um sabor fantástico a castanhas, rica em proteínas e uma percentagem baixíssima de gordura. Para adoçar a mousse pode escolher o adoçante que mais gostar: açúcar de coco, stevia, xilitol, geleia de arroz. Já fiz com stevia e xilitol e qualquer uma das opões ficou maravilhosa. Se quiser também pode utilizar o creme de castanhas para outras receitas ou simplesmente barrar em tostas ou comer directamente do frasco".

Passemos, então, às Trufas de castanha: "estas bolinhas são viciantes, quando se começa a comer torna-se difícil parar, por isso, apreciadores de castanhas, esta receita é para vocês. Para mim, a mistura da castanha com o chocolate resulta na perfeição, é como estar a comer uma castanha mas mais delicada, mais requintada. Tão requintada que estou a pensar fazer no Natal e oferecer estes miminhos em vez dos bombons de sempre. São óptimas para fazer com as crianças, além de serem uns docinhos saudáveis para petiscarem".

Para fechar esta viagem de sabor, um Creme de castanhas e cacau (vegan, sem açúcar,sem glúten): "Num dia, depois de chegar a casa, vinda das ruas de Lisboa com o cheiro a castanhas ainda na minha cabeça, atrevi-me a preparar uma pasta a que apelidámos na brincadeira de ´castanhella`. Castanhas cozidas, feitas puré, juntam-se com cacau puro e geleia de agave. Perfeita para pôr nas tostas, no pão, ou porque não comer à colher!".