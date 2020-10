Trufas de castanhas

Preparação

Numa panela coza as castanhas com água durante cerca 15 minutos. Desta forma consegue retirar a casca fina com facilidade.

Entretanto pique o chocolate na picadora até estar bem fininho.

Volte a levar as castanhas a cozer, desta vez com o leite, o aroma de baunilha, a frutose e o sal. Cozinhe com o tacho tapado, até as castanhas estarem macias.

Retire as castanhas com uma escumadeira e reduza-as a puré no 1-2-3 ou no robô de cozinha.

Junte a geleia de agave e volte a passar.

Faça pequenas bolinhas, mais ou menos do tamanho de uma noz, e role-as pelo chocolate picado.

Leve ao frigorífico.