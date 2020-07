Se lhe parece bem, dentro de dois minutos vai estar melhor

Há uma expressão comum entre os chefes de cozinha que diz: “se achar que a frigideira antiaderente/wok já está suficientemente quente para começar a cozinhar, aguarde mais dois minutos. Aí estará no ponto”. Lição: se quiser saltear vegetais obtendo aquela crosta estaladiça, quase caramelizada, tenha a frigideira bem quente. Use óleos para altas temperaturas, como o de coco. Salgue só no final e não encha a frigideira de vegetais.

Alho muito frito, cozinhado estragado



Não deixe o alho na frigideira mais do que o tempo necessário. De preferência, junte o alho à gordura que está a utilizar quando esta já estiver quente e mexa sempre. Remova o alho dois ou três minutos antes de terminar a fritura. Retenha a seguinte informação: o alho contém pouca água. Logo, irá queimar rapidamente o que não abona ao sabor dos alimentos.

créditos: Tijana Drndarski

Não vale abusar no molho do frango assado

Barrar a carne de frango com um molho industrial no início do assado não lhe traz sabor acrescido. Alguns destes molhos contam com uma quantidade generosa de açúcar. A temperatura elevada do assado vai queimar esse açúcar e conferir à carne um aspeto queimado e sabor amargoso.

Não estrague um bom azeite extra virgem



O azeite extra virgem é excelente para temperar uma salada, regar com conta, peso e medida, por exemplo, um peixe cozido. Utilizá-lo a altas temperaturas, em frituras, assados ou guisados, é desperdiçar um alimento nobre e não traz vantagem face à utilização de um azeite virgem, por norma mais barato. A temperaturas altas, o azeite extra virgem vai perder a maior parte das suas qualidades, levando à volatilização dos polifenóis, entre outros componentes saudáveis.

créditos: Lifestyle

Muita água na cozedura dos vegetais não lhes traz vantagens



Ao cozer vegetais use menos água, impedindo que uma parte das vitaminas dos alimentos fique retida no elemento líquido. Um bom método para cozer, por exemplo, espinafres, agriões e nabiças, é fazê-lo ao vapor. No caso dos espinafres, pode mesmo cozê-los com a água que fica retida nas folhas ao serem lavadas. Não se esqueça que se trata de uma cozedura muito breve e em água já fervente.