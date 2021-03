A Volup, a nova plataforma de serviço de entrega de experiências gastronómicas, recentemente lançada, e que aposta no segmento premium da restauração, tem vindo a aumentar a sua oferta, bem como a área abrangida por este serviço, chegando agora até Cascais, com entregas que englobam toda a área desde Caxias até ao Guincho.

Uma estreia que traz à boleia as ementas de sete restaurantes: Porto de Santa Maria, Reserva da Villa, Saiko, Grills Four Seasons do Hotel Palácio de Estoril, Temperatura, O Pastus e Pátio Antico.

créditos: José Dorey Branco

Com 27 restaurantes disponíveis na aplicação – e com a perspetiva de chegar aos 50 até ao final do mês de março -, a Volup apresenta opções que vão desde a cozinha de autor e cozinha tradicional, a restaurantes vegetarianos e cozinhas internacionais, como a asiática e italiana, além das muitas novidades que se aguardam em breve na plataforma.

Para comemorar os 40 anos do restaurante Pap’Açôrda (a 5 de março), durante todo o mês de março, aquele espaço conta com uma oferta através da Volup, com uma garrafa da edição especial do vinho “Herdade dos Grous Single Oak 2019 Pap’Açôrda”. Isto, na realização de um pedido de 40,00 euros no restaurante, através da aplicação.