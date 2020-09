Com a pandemia de Covid-19 a evidenciar situações de vulnerabilidade em crianças, o chefe de cozinha João Sá, proprietário do Sála, justifica a iniciativa que empreenderá a 1 de outubro, data em que assinala o segundo aniversário do restaurante que abriu no número 103 da Rua dos Bacalhoeiros : “uma vez que o pediatra da minha filha trabalha no Hospital Dona Estefânia, e que as crianças hospitalizadas ou socialmente vulneráveis são grupos fortemente afetados pela conjuntura atual, quisemos apoiar a dedicação que a associação Crescerbem presta junto das inúmeras famílias que aqui recorrem”.

Desta forma, a faturação a 1 de outubro será entregue, na totalidade, à Associação Crescerbem, IPSS que trabalha em parceria com o hospital Dona Estefânia no apoio a famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social.

“Quem for jantar ao Sála será ainda presenteado com um copo de vinho tinto Birú, uma edição limitada de 900 garrafas, engarrafada pelo próprio João Sá. Desenvolvido especialmente para o Sála, em parceria com a João TM Barbosa (os mesmos produtores do Ninfa), este vinho é um monocasta Pinot Noir, de Rio Maior", lemos em comunicado.

À mesa, encontramos dois menus: o menu “Descoberta” (55 euros. Com harmonização com três vinhos, 76 euros) que, entre outros pratos, apresenta Arroz de carabineiro, gel de limão e halofitas, Novilho maturado com melancia e pinhões e Leite, arroz e canela; e o menu “Mercado” (três pratos à escolha por 39 euros. Com vinhos, 60 euros) com Barriga de atum com maionese de wasabi, Cordeiro de leite, puré de couve-flor e marmelada e Morangos em texturas, entre outras propostas.

Em 2018, o chefe de cozinha João Sá abria o seu Sála em Lisboa. Na capital de feição Pombalina nascia um restaurante comprometido com o produto da estação, com os territórios rurais e focado em despojar o prato dos excessos.

Sála Rua dos Bacalhoeiros, nº 103, Lisboa Horário: quarta a domingo, almoços das 12h30 às 14h30, jantares das 19h00 às 23h00 Contactos: Tel.: 218 873 045

Aos 14 anos, João Sá ingressou na Escola de Hotelaria do Estoril. Mais tarde, ingressou nas cozinhas do Bica do Sapato (Lisboa), Viridiana (Madrid), Sheraton Porto, 100 Maneiras (Lisboa), Viajante (Londres). A estreia a solo deu-se no G-Spot (Sintra), em 2009.